與國中妹上床產女挨告 改口願扶養獲緩刑

2018-02-13 16:26

〔記者溫于德／台北報導〕高男利用通訊軟體BEETALK結識並交往國中妹，但上床後產女竟不養，挨告性侵。檢方偵查後認為不構成性侵，但與未滿16歲少女發生30次性關係仍屬違法，仍起訴他。台北地院審理後雖依對14歲以上未滿16歲少女性交罪判被告刑7月，但考量他在審理期間改口願意扶養小孩，且盛怒的國中妹態度漸趨和緩，因此給予緩刑2年機會，緩刑期間須受保護管束與2場法治教育課程，全案仍可上訴。

高男2014年與正要上國三的學生妹認識，同年11月初相約在男方住處聊天，但最終不敵衝動，他在徵得女方同意後發生性關係，之後也發展成男女朋友，隔年初搬進少女家同居。

但高男被控，2016年見小女友產下女兒後拒絕扶養，挨告妨害性自主。少女起訴狀指出，高男非但拒養小孩，還未提供生活費，甚至質疑女兒身世；身心俱疲的她也提到，雙方曾有30餘次性關係，「第一次還被違反意願」。

但高男否認硬上，辯稱少女交友圈複雜，才有疑問，盼檢方協助驗嬰兒DNA。

檢方調查後認為，若少女曾被性侵，為何不提告還持續交往，有悖常理，但高男確實與未成年少女發生30次性關係，依與未成年者性交罪起訴他。

高男在院方審理期間改口同意扶養女兒、願意登記為生父，且少女改變態度，不願被告受到嚴懲；法官審酌後雖判刑7月，但給予緩刑2年機會，緩刑期間受保護管束，另要接受2場法治教育。