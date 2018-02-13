視察南市警局治安監視系統 李孟諺稱讚

春節將屆，代理台南市長李孟諺今至南市警察局視察雲端治安監視防禦網，對於市警局透過高科技有效提升治安成果，相當讚賞。（記者王涵平攝）

2018-02-13 15:13

［記者王涵平／台南報導］春節將屆，代理台南市長李孟諺今至南市警察局視察雲端治安監視防禦網，對於市警局透過高科技有效提升治安成果，相當讚賞。

春節期間預料有大批國內外遊客湧入台南，李孟諺與市議長賴美惠、市議員蔡育輝等人前往警局了解交通、交通維護情形。

市警局簡報指出，南市治安防禦網建構主要分為2個階段，防護網主幹架設階段：100年至103年期間，共編列5億3100萬元在轄內482處治安要點及重要路口建置治安監視錄影系統，以能清晰攝錄及監控往來人車、即時辨識車牌為需求考量，並結合電子圖資、網路連結等功能。

雲端平台搜尋效能及汰舊換新階段：104年起至107年止，每年編列6000萬元辦理監錄系統設備汰舊換新，並強化治安監錄系統雲端平台搜尋效能，擇定汰換對象以原先建置於南市重要路口及治安要點之老舊監錄系統設備為主，104年至106年已汰換313處、107年預計汰換100處重要路口治安監視錄影系統。

南市現有治安監視錄影系統數量，鏡頭1萬6千多支，希望府會持續支持建置更完善治安防護網，導入最新資訊科技，提升破案效率。

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