「又一條了啦！」 最狂醉漢五度酒駕被逮還比YA

2018-02-13 14:54

〔記者許國楨／台中報導〕武姓工人習慣在工地喝保力達藥酒提神，儘管先前已有四次酒駕紀錄最近才關出來還是抓不怕，日前五度被逮時先是面帶微笑操台語說：「吹吹吹吹吹~不會過！」最後眼見酒測值嚴重超標反應竟還轉身對同行友人比YA高喊：「又一條了啦！」誇張行徑令人傻眼。

台中市第二分局永興派出所警員曾志忠、郭誌家當天巡邏行經北區梅亭街及益華街口，見62歲武男騎車轉彎未打方向燈攔查，發現武男除有公危、毒品、竊盜等刑案紀錄，還聞到身上散發出濃濃酒氣。

只是武男不知是太醉還是常常被取締，先是面帶瀟灑笑容向員警方爽快承認「中午在工地工作時有喝半瓶保力達藥酒」，說著說著竟又當員警面前大方拿起藥酒準備開喝，員警立即伸手阻止對武男實施酒測時，武男面帶微笑地說：「吹吹吹吹吹~不會過！」最後酒精濃度竟高達1.41毫克。

但眼見酒測值嚴重超標，武男的反應竟是：「沒要緊！帶走！（台語）」還轉身對一旁圍觀的友人高舉右手比YA大喊：「又一條了啦！（台語）」曾員對他無厘頭舉動也大吃一驚直呼這是從警以來測過的最高數值。

武男苦笑著抱怨：「這次是第5次了！他×的，說實在的，酒也是台灣酒廠在賣的……」令警方及一旁武男友人們啼笑皆非，武男稍為清醒後向警方說，原本有毒癮想要藉酒精麻醉自己，沒想到毒癮沒了卻反到有了酒癮，先前就曾四度酒駕被抓最近才剛關出來，原以為大白天警方不會抓酒駕還是五度被逮；警方則在訊後將全案依公共危險罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆