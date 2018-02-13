警政署年前大緝毒 半月內掃出3463公斤

2018-02-13 14:52

〔記者姚岳宏／台北報導〕警政署為貫徹「安居緝毒計畫」專案，春節前全面展開「阻毒於海外」、「截毒於關口」、「緝毒於境內」等重要工作措施，上月29日迄今，在國內外及海上共緝獲毒品案件2382件、犯嫌2622人、毒品淨重3463.66公斤，警方說，這是運用大數據分析緝毒的成果。

刑事局指出，阻毒於海外部分，包括高雄市警苓雅分局本月2日會同海巡署，於小琉球西北方3.1海浬處，查獲昇利滿號漁船夾藏走私K他命1289.6公斤，逮捕陳姓船長等6人，是史上利用漁船走私K他命最大量的運毒案。

另刑事局發現有跨境運毒集團利用漁船走私毒品，經長期監控掌握目標船隻出現印尼巴淡島（Batam）海域，通報印尼警方於本月9日晚間在巴淡島海域攔查涉嫌運毒的台灣籍漁船，當場在船艙內查獲第二級毒品安非他命共41大袋，約1025公斤，逮捕台籍謝姓船員等4人。

至於截毒於關口部分，本月9日航警局與海關發現自泰國曼谷空運來台的快遞貨物可疑，經開驗後發現71箱乳膠枕內均夾藏K他命共計97.035公斤，循線隔天在台中市霧峰區倉庫，逮捕簽領貨物的林姓男子；11日又發現自香港返台中的涂姓男子等3人，神情緊張且形跡可疑，搜身後發現3人於腰際及大腿部位綁束9包安非他命共8.854公斤。

緝毒於境內部分，刑事局與保三總隊於2月11日查獲李雲龍等7人製毒集團，共查扣製毒原料2670公斤、第二級毒品安非他命2.36公斤及相關製毒設備、化學試劑等。

刑事局表示，從上月29日配合高檢署實施「安居緝毒執行專案」全國同步查緝行動，破獲多起隱身於大樓社區的中小盤毒販網絡，研判製毒集團將在春節假期前趕工出貨，利用大數據分析列管製毒師傅資料庫，並嚴密監控其動態，果然奏效，一舉破獲4處製毒工廠及1處存放製毒原料及器具倉庫。

警政署責令各警察機關應秉持「除惡務盡」原則，持續向上溯源追查上游供毒及金主，澈底瓦解毒品犯罪網絡，警政署強調，本次緝毒行動展現優異成效，充分表現政府決心，期能有效遏止毒品蔓延，讓民眾在生活上真正有感。

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