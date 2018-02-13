雲門翠堤趕工拆除 樓高40米恐要拆到年後

2018-02-13 14:05

［記者王峻祺、游太郎／花蓮報導］花蓮震災中傾塌的雲門翠堤大樓，11日終止搜索行動後，改由大批工班進場進行拆除作業，但因樓高逾40公尺，拆除作業困難重重，技師僅能逐步推置土方、墊高施作平台，但目前的推疊高度仍不及目標一半，台灣省土木技師公會評估，就算日夜趕工，恐怕也得拆到年後才能完全拆除。

花蓮震後第7天，傾塌的4棟大樓除統帥飯店拆除完畢，正進行土石清運外，白金雙星、吾居吾宿大樓尚在拆除中，另災損最嚴重的雲門翠堤大樓，則因大樓頂端傾斜嚴重，怪手沒有平面立足點，導致正式的拆除作業遲遲無法進行，仍在堆積土方的前置作業。

台灣省土木技師工會理事長張錦峯說，截至目前進出600多輛砂石車，堆置約2000立方公尺土方，持續施作怪手的作業平台，但因目前土方自地面算起，才約莫2、3層樓高，前置作業進度進行到一半，今日恐怕還無法開始拆除作業。

他說，等前置工作完成，解決怪手初步的土石作業平台後，就會從大樓最頂端的突出建物開始拆卸，待頂端拆出另一個平台，吊車則會將怪手陸續吊上去作業，屆時拆除行動就會更加迅速，但因整體工程浩大，就算日以繼夜的趕工，恐怕也得等到年後才能完全拆除。

花蓮縣長傅崐萁表示，各大樓的拆除作業持續進行，雲門翠堤大樓因樓高逾40公尺，導致拆除作業困難，但仍會在安全的範圍內積極趕工，讓在疏散警戒撤離區的居民能夠盡早返家。

他說，花蓮危樓經初估後，另還有11棟，縣府將會持續與台灣省土木技師公會合作，接到民眾電話就去檢測，只要張貼紅單，就要必須撤離，縣府會予以拆除、安置及重建，居民也將視同災民，依同樣標準安置重建、給予補助。

傅崐萁說，目前湧入的海內外善款已達11億，距離20億元的重建目標愈來愈接近，現階段也積極尋覓公有地研議新建永久屋計畫，因不可能在米崙斷層上原址重建，一定會找到安全的土地、非斷層帶，做一個永續的房屋興建，讓民眾能有安全溫暖的家。