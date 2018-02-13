通緝10年被警抓不跑了 女泣：「總算可以結婚了！」

2018-02-13 13:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓女子年輕時因毒品案遭通緝至今將近10年，日前又因持有毒品被警方找上門，黃女連跑都不跑卻當場淚崩，警方滿頭霧水，原以為是因被查獲才痛哭，未料她泣訴，因為遭通緝一直不敢與男友結婚，躲了10年才被抓到，也讓她放下心中大石，「總算可以結婚了！」

台中市第二分局立人派出所員警上週五晚間循線到龍井區新庄路查緝毒品案，當場逮捕持有多包安非他命及海洛因等毒品的35歲黃女，同時查出黃女早在民國98年即因毒品案遭通緝，算起來距今已將近10年，沒想到女聽到自己遭通緝，也沒有逃跑的意思，反而當場痛哭泣訴：「總算可以結婚了！」

警方當場傻眼，一問之下才知道，原來黃女10年前25歲時遭通緝，東藏西躲就是不願意面對司法，直到4年前與現任男友相識交往，興起了結婚念頭，卻因通緝犯身分無法至戶政事務所登記，直到2年前才跟男友坦承，沒想到男友也不計前嫌願意陪在身邊，讓她感動不已。

但她考量到家中還有年邁母親要照顧，仍未向法院報到，因此被逮捕歸案時，黃女感到如釋重負，一方面慶幸再也不用躲避警察，另一方面總算可以光明正大與男友結婚，警方也告誡她趁著此次機會戒掉毒癮，好好面對司法重新做人，訊後依毒品罪嫌送辦並解送歸案。

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