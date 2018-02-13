不談情談行善！「外籍軍官」詐財新梗 還有莫三比克車手

2018-02-13 14:15

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警中山分局中山一派出所，接獲72歲殷姓男子報案，指稱他69歲的曾姓友人疑遭自稱美籍上尉軍官亨利．馬克（Henry Mark）詐騙，對方表示曾男僅需支付美金2萬3000元作為通關手續費，即願意資助美金1000萬協助曾男成立基金會行善，曾男堅信不疑，並準備要付款。

警方確信是宗境外詐騙案件，12日上午立即派員至雙方約定的晶華飯店交款地點埋伏，趁曾男在交款項時，逮獲36歲莫三比克籍男子卡洛斯（NHANTUMBO CARLES）詐騙車手，即時阻止曾男損失鉅款。

警方調查，曾男今年1月25日使用Hangouts通訊軟體，與自稱美國駐敘利亞的軍官CAPT. HENRY MARK加為好友，聊天過程中曾男有提到想要成立基金會行善，亨利．馬克即傳一堆美金的照片給曾男看，表示他有1000萬元，其中70%可供作為成立基金會，剩餘的30%則作為曾男自行運用。

但亨利．馬克又指說，曾男必需支付美金2萬3千元用於通過海關使用，屆時會有一名叫威廉的外交官，將美金裝在行李箱內交付給他，並給予密碼打開行李箱。

警方調查，卡洛斯一度辯稱是稱外交人員，是106年9月16日入境台灣，因現金用盡，107年2月初在台北車站搭訕1名非裔人士，詢問可否協助，對方便帶他前往晶華酒店，表示11日再到此處同一地點見面，屆時便會給他新台幣2000元。

卡洛斯說，但當日對方並未出現，他也只是依約前往，更否認自己是詐騙車手。但警方在現場除逮獲卡洛斯這名車手外，行李箱打開後僅有保險箱1個及1空瓶。全案訊後依詐欺罪移送台北地檢署偵辦。

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