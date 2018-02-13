豬隊友？弟落網向兄道別 帶警進門發現毒品

2018-02-13 13:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港分局員警近日持屏東地院核發拘票，到東港鎮嘉蓮里路段實施拘提22歲的莊姓男子，警方出示拘票後，該莊男向警方坦承施用毒品，警方見莊男孤身1人，好心提醒他是否要通知家屬，莊男隨即帶警方上樓找哥哥，但一進莊兄房門，就在房內發現疑似毒品，警方一把抓，把兩人皆帶回送辦。

警方表示，當天員警持拘票前往拘提有竊盜前科的毒品犯莊姓男子，由於接近年關，莊嫌被捕後帶警欲向33歲的莊兄道別，但看似善意之舉卻讓沒有前科的哥哥露餡，當警方進入房間時當場就查獲毒品甲基安非他命1包（重0.23公克），莊兄見狀，當場愣在原地瞪著自己弟弟，似乎是想爆氣幹譙「豬隊友」，但在警方前飆罵也無力可回天，只能吞忍自認倒楣。

警方調查，莊嫌兄弟2人在外承租套房同住，莊兄對弟弟竟然帶警方上來非常不諒解，因為莊兄素無前科，若不是莊弟帶警進房門並撞見毒品，莊兄可能還會逃過1次，不過莊兄見罪證確鑿，只能無奈的不斷嘆氣，跳針直說「怎麼會有違禁品在房間內？」，疑似抵賴，不過警方不為所動，將兄弟倆帶返所調查。

警方對2進行人尿液初步檢測，均呈毒品甲基安非他命陽性反應，經偵詢後莊姓兄弟均坦承吸食及持有毒品，全案違反毒品危害防制條例將2人移送偵辦。承辦警員是大搖其頭，直說「兄弟是要扶持進步，怎麼會互相帶壞染上惡習沉淪」。

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