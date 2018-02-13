不爽簽字離婚後上別的男人車 醋男趴引擎蓋追前妻4公里

2018-02-13 14:02

〔記者陳薏云／新北報導〕剛離婚就上別的男人車！新北市一對相差21歲的夫婦，因長期個性不合，昨兩人前往烏來區公所辦理離婚，沒想到完成手續後，49歲連姓男子目睹28歲高姓妻子步上另名男子的車，當下醋勁大發，趴在對方引擎蓋上，車上男子也發狠繼續行駛，連男就這樣趴了4公里，差點被甩飛，也讓連男大嘆「變心的老婆回不來了！」

新北市新店分局烏來派出所昨下午下午3時許接獲報案，稱有人駕駛自小客車在新烏路四段往新店方向高速行駛，引擎蓋上「趴著一個人」且不斷喊救命。員警獲報趕到現場，並通報忠治、龜山各所協助攔截，先在路旁發現趴在引擎蓋上的連男，後再往前攔截前妻友人的車輛。

連男向警方供稱，剛跟年輕的妻子辦完離婚手續，就看到她坐上43歲鄭姓男子的車，懷疑兩人早有不軌，因此上前想要攔車理論，沒想到鄭男也不爽，直接將車輛繼續往前開，就這樣引擎蓋頂著連男，行駛近4公里，連男被鄭男舉動嚇到，沿路不斷喊救命，途中更經過許多彎道，連男數度差點被甩飛。

鄭男暴衝4公里後，在路邊停下讓連男下車，自己則載著高女揚長而去，警方獲報後出動圍捕，於不遠處攔截到鄭男的車輛，雖連男未有明顯外傷，但鄭男的危險駕駛行為已經構成公共危險及殺人未遂罪刑，訊後依法送辦。

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