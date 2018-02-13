車行老闆擁槍組暴力集團 討債、恐嚇還想販毒

警方起出德製MP5衝鋒槍、改造手槍2把等證物。（記者許國楨攝）

2018-02-13 13:31

〔記者許國楨／台中報導〕有黑道背景、綽號「電台」的男子蔡漢燊，以車行做掩護，卻擁槍自重組暴力集團，除自製標語暴力討債，還製造假車禍恐嚇索討高額修車費，一旦對方不從即恃強率眾毆打對方，還假冒記者要開記者會影響對方公司聲譽迫使就範，警方昨收網將提報治平對象的蔡男及黨羽一併拘提到案，起出黑市價格上百萬元的德製MP5衝鋒槍等火力強大的槍彈。

警方調查指出，24歲蔡男有殺人未遂刑案紀錄，以經營進口車行做掩護，實則吸收成員做為集團據點，日前旗下蘇姓小弟開車在路上與開公司的趙姓男子發生小擦撞，除假借記者之名要報導以影響對方公司名譽為由，要求支付4萬多元的高額修車費用未果，蔡男即率成員「侵門踏戶」到對方公司以暴力手段強迫簽立本票。

另蔡男及成員也多次在KTV歡唱時於包廂外走道與人肢體擦撞糾紛、或路上與人有行車糾紛等為由，藉由通訊軟體及時聯繫迅速，恃強率眾毆打被害人，趁機借端滋事、目無法紀，此外蔡男受委託要債時，也會由成員持自製討債標語牌到被害人公司前站崗，或是如影隨形讓對方心生畏懼達到索債目的。

案經台中市第一分局偵查隊獲報蒐證期間，發現蔡男及成員均施用毒咖啡包，還意圖藉由販毒不法利益坐大組織，昨見時機成熟收網在台中市和南投縣等地將提報治平對象的蔡男及黨羽共10人一併拘提到案，起出一把與維安特勤人員配備相同，黑市價格上百萬的德製MP5衝鋒槍。

警方同時起出改造手槍2把、子彈100餘顆、皮帶刀、手指虎、西瓜刀、球棒、本票及上面寫著「騙人錢財必有報應」等字眼的討債標語等證物，訊後全案依組織犯罪條例等罪嫌送辦。

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