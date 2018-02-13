卡提諾假版主私訊IG美眉「求證裸露照」 回傳私密圖恐外流

2018-02-13 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕知名網路論壇「卡提諾論壇」在臉書粉絲頁上貼出聲明，稱近日「有一個壞人在IG上假冒卡提諾版主名義，要求美眉傳私密圖片／影片給他」。卡提諾論壇臉書粉絲頁表示，如果網路上遇到「任何假借卡提諾名義的人要你做任何事，請先私訊粉專求證」。

知名網路論壇「卡提諾論壇」昨（12）在臉書粉絲頁上貼出聲明表示，近日有詐騙人士在社群媒體Instagram上，冒充是「卡提諾版主」，以「收到美眉私密照或影片，需要求證」為名義，私訊要求女性拍下自己的私密照或影片回傳。聲明中指出，該人士會提出假訴求，稱自己「收到裸露的影片或照片，要美眉也拍同樣尺度的私密圖影回傳，驗明是否為美眉本人」，如問受害者「妳拍過比較裸露的照片嗎？因為有人投稿，但看起來不像妳的」。或自稱是卡提諾的「高級版主」，如果「想在卡提諾紅，就傳私密圖影給他，他會協助PO上卡提諾」。

其犯案手法則是在Instagram上鎖定女性對象，並請她們加一位女性版主LINE帳號，讓受害者降低戒心，接著傳送範例影片給受害者要求照樣拍照攝影後回傳。該詐騙人士便藉上述方法得手私密照，且所謂「女性版主LINE帳號」實為同一位詐騙人士註冊，「卡提諾論壇」也公佈了該詐騙者的Instagram帳號。

「卡提諾論壇」最後警告大家小心，「若在網路上遇到任何假借卡提諾名義的人要你做任何事，請先私訊粉專求證，勿上當！」，也已向警方報案，並更新事件近況，稱詐騙者的Instagram帳號已刪除。