超商店員阻詐 樂領「時薪70倍」獎金

2018-02-13 12:30

〔記者許國楨／台中報導〕一名外配接到網購解除批發設定的詐騙電話，到超商操作ATM差點「花9萬元買3件發熱衣」，幸超商店員機警阻詐，還有一名女店員發現少年車手提款太頻繁報警逮人，兩名店員因「打詐有功」市警局分別頒贈比時薪高出數十倍的5千及1萬元獎金，「提早領紅包」樂得合不攏嘴。

台中市警局打詐結合超商抓車手阻詐，並祭出優渥獎金，1名少年去年底經前女友介紹加入詐團當車手，日前在超商ATM提領贓款時，「1分鐘換1張卡」引起店員起疑報警時，他還點了杯「大熱拿不加糖」悠閒坐在飲食區滑手機，警方趕抵時少年「心裡有鬼」拿起咖啡拔腿狂奔，被逮捕壓制後還怒吼「都灑出來了」，讓警方覺得好氣又好笑。

警方當場起獲10張提款卡、贓款29萬元，將全案詐欺罪嫌送辦，這名機警店員也爽賺警局頒發「時薪70倍」的1萬元獎金；另1名阮姓新住民日前接獲假冒網購平台電話，誆稱結帳時誤設為批發購買，要操作ATM解除設定。

不疑有他的阮婦到超商後，邊接電話邊操作ATM舉動，引來店員覺得可疑主動告誡「絕對是詐騙」並通報警方，阮婦事後頻向店員道謝，差點傻傻的「花9萬元買3件發熱衣」，而對於店員的義舉，市警局也頒發5千元獎金鼓勵。

市刑大經濟組統計，去年結合超商「打詐」成果豐碩，共查獲車手9人、攔阻詐騙金額高達103萬元，會持續向店員宣導常見的詐騙車手或被害人態樣，如因而查獲車手或成功阻詐，除有優渥獎金外，也會提報市政府治安會報表揚。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

相關影音