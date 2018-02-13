過年前忙緝毒 偵查隊長過家門而不入

2018-02-13 11:47

〔記者王駿杰／新竹報導〕警政署和高檢署規劃動員全國檢警實施「安居緝毒計畫」，竹市警成果豐碩，12日連續在竹縣、新北等他轄破獲兩處混和型毒品分裝廠，起獲各式新興毒品；其中，警三分局偵查隊長陳玉霖休假返鄉，卻過家門而不入，一接獲社區藏有毒販就奔回新竹部屬警力，最後成功將毒蟲趕出社區，遏止毒品流入市面。

陳玉霖日前休假返回新北住處和老婆享天倫樂，還沒踏進家門鄰居就私下告知一名20歲林姓男子形跡鬼祟，疑似是通緝犯，陳玉霖聽完，連家都沒回就奔回新竹，立刻部屬刑警小隊，和線民一同北上勘查，發現林男不只利用自家社區大樓當掩護販毒，還窩藏槍枝，立刻著手向院檢請票。

陳玉霖指出，12日接獲線民通報，指林男疑似要搬家，他立刻率隊持搜索票前往查緝，趁林男要外出時將他逮捕，當場在屋內查獲咖啡包毒品33包（147.9公克）、金剛混合型毒品112包（935公克）、不明白色毒品（呈嗎啡反應，268.1公克）、海洛因3小包（6.26公克）、咖啡包分裝袋1批、改造手槍一把，訊後依毒品、槍砲罪嫌解送歸案。

另外，為積極落實安居緝毒專案讓社區居民有感，竹市刑警大隊偵三隊也於12日在竹縣一處社區大樓查獲一對毒鴛鴦，其中，26歲徐姓男子還是名強盜通緝犯，警方在他身上起獲K他命（67.34公克）、咖啡包混合式毒品（42.27公克）、一粒眠9顆、封口機1台、攪拌器1台、電子磅秤1台等，全案依毒品罪嫌法辦。

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