疑路口未減速 二林娃娃車遭撞翻 3人送醫

2018-02-13 11:53

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化二林一間托兒所今日舉辦學期末同樂會，娃娃車一早就載滿10位幼童準備到校歡慶，未料行經斗苑路旁的產業道路時，遭一部自小客車攔腰撞擊，娃娃車被撞翻，車內的小孩嚇得不斷尖叫，造成娃娃車洪姓駕駛與2位幼童皆受擦傷。警方初步調查，雙方未酒駕，疑通過路口未減速釀禍，事故原因待釐清。

芳苑分局交通分隊表示，今日早上8點30左右，芳苑鄉一間私立托兒所娃娃車準備接送孩童上學，洪姓駕駛（57歲）載一名女老師與10位幼童，從斗苑路往東方向轉入立德街對面產業道路，行經一十字路口時，遭洪姓女駕駛（42歲）的自小客車從右後側撞擊，娃娃車當場被撞翻，側倒一旁，自小客車頭毀損。

彰化縣消防局獲報，緊急出動芳苑、二林、大城等分隊把受困娃娃車內的幼童與大人救出，十餘人全送往二林基督教醫院急救，經檢查娃娃車駕駛手部擦傷、2名幼童臉部擦傷，所幸並無大礙。

娃娃車駕駛無奈的說，車身已經快要過路口了，卻突然被從後方撞擊；托兒所園主表示，當天最後一天上課，還要辦同樂會慶祝，可是有許多家長不便載學童前來，於是才派車接送，未料卻在途中發生車禍，經檢查無大礙後已接回。

自小客駕駛向警方供稱，當時沒看到有車經過。警方調查，雙方皆無酒精反應，

，但現場並無號誌燈，疑通過路口未禮讓才肇事，詳細原因仍待調查L