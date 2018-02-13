16刀殺害妻辯「喝酒都不記得」破功 高院重判14年

2018-02-13 11:42

〔記者楊國文／台北報導〕台北巿內湖區包租公李煉振前年11月凌晨，疑酒後和妻子爭吵，竟持水果刀朝妻子頸部砍刺16刀不治，李男則自刺左胸口獲救，他向警方辯稱，喝酒不記得經過，一審依家暴殺人罪，並認定他喝酒致精障程度使辨識能力顯著降低，輕判他8年徒刑，但高等法院認定李男案發時並無辨識能力降低情形，一審減刑不當，今改為重判14年徒刑。可上訴。

李煉振今未出庭聆判，無法得知他判決看法。

46歲的李煉振靠收租維生，去年11月15日凌晨疑酒後和妻子激烈爭吵，竟持水果刀朝妻子頸部砍刺多刀，其中一刀直接砍斷妻子頸動脈，李男隨後持刀自捅左胸，兩人雙雙送醫，妻子傷重不治，李男則在急救後恢復生命跡象。李男到案供稱，只記得當天和妻子在家喝酒，不記得兩人因何事爭吵，至於是否持刀殺妻，他也僅回答「好像有」、「不記得經過」。

士林地檢署認為李男殺妻罪證明確，且手段兇殘、冷酷無情，令人髮指，對社會危害程度極大，且犯後仍狡辯卸責，否認犯行，依殺人罪起訴，並建請法院從重量刑。

士林地院開庭時，李煉振辯稱平日有在服用精神藥物，對於當天案發經過完全沒有印象，抗辯喝酒後意識不清，請求做精神鑑定，法官依三總鑑定結果認為李男當時精神、辨識能力有降低情形，依刑法第十九條給他減刑，依家暴殺人罪輕判他8年徒刑、強制監護3年。

高院審理認定，李男並無因喝酒達辨識能力降低情形，一審將他減刑有所違誤，考量李男罔顧夫妻情份殺妻，且犯後未完全認罪，也未賠償被害人家屬，另外，李妻的律師指控李男殺妻的動機是妻子想要離婚並要搬家，並認為李男是因警消到場，他因無路可跑，才會自殘，藉此減免罪責，今重判他14年徒刑。

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