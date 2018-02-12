別以為沒事！在印尼跨境詐欺逃回台灣 8人全收押

2018-02-12 18:00

〔記者廖淑玲／雲林報導〕出來混，遲早要還！雲林地檢署偵辦印尼設立機房跨境詐欺案，因呂姓主嫌遭中國收押後，其餘主要幹部擔心被遣送中國，嚇得逃竄回台灣，檢警仍毫不放鬆持續追查，將邱男、林女等8人全部逮捕到案，複訊後今天全數收押。

呂姓男子等人105年至106年間在印尼峇里島設立電信詐欺機房，涉嫌網羅台灣與中國地區人士組成犯罪集團，假冒中國公安詐騙中國民眾金錢，光是雲南省玉溪市邵姓老人就因此被詐騙人民幣644萬元（約新台幣3000萬元）。

雲林地檢署接獲相關情資後，與警方成立專案小組，經調查、蒐證後，展開大舉搜索行動，事後呂男遭中國收押，該集團主要幹部紛紛逃回台灣。

雲林地檢署檢察官朱啟仁、李松諺、沈郁智、蕭仕庸、李侃穎、吳淑娟、廖志國掌握線報後，連日來指揮雲林縣警察局刑事警察大隊科技偵查隊、刑事警察局偵9大隊第3隊等單位至苗栗縣、台中市、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣等30餘處所執行搜索，帶回邱男等27人，查扣電腦設備、帳冊及通訊器材等犯案證據。

檢警調查，邱男、林女、張男、楊男、賴男、王男、張男、劉男等8人為該集團主要幹部，見呂姓首腦被逮後擔心被遣送到中國，紛紛逃回台灣，8人全被檢警逮捕，複訊後羈押禁見。

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