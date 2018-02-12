模仿電影「驚天動地60秒」偷車 賊星該敗栽警方手中

新竹市19歲魏姓男子夥同3名少年組竊車集團，模仿電影「驚天動地60秒」偷車情節，以螺絲起子拆解電線後再偷機車及汽車，共得手4部機車和1部汽車，最後被警方鎖定，賊星該敗，被依竊盜罪嫌送辦。（記者洪美秀翻攝）

2018-02-12 17:49

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市魏姓男子（19歲，無業，竊盜前科），在網咖吸收3名15歲的少年，組成偷車集團，模仿電影「驚天動地60秒」情節裡的偷車手法，用一支螺絲起子，挖出電線，再將電線正負端碰觸擦出火花後發動引擎，共得手1部汽車、4部機車，不過，不像電影情節幸運，他卻栽在警方手中，今天被警方依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，魏姓男子平常游手好閒，喜歡待在網咖內，以打電玩及電競遊戲為主，並在網咖認識鍾姓及陳姓等15歲少年，閒聊時幾個人便想模仿電影「驚天動地60秒」的情節偷車，幾個人先觀察地形及車種，專挑二手機車及破舊汽車下手，以為只要螺絲起子，就能偷車。

而魏姓男子與2名鍾姓男子和陳姓少年組成偷車集團，然後以新竹市區停放在角落的二手機車為目標，利用螺絲起子撬開電線後，再利用電線的正負線碰觸發出火花來發動引擎，得手好幾部機車，有時當代步車，如果不能騎，就把零件變賣後，拿到網咖打電玩花用。

警方依據路口監視器，鎖定魏姓男子涉案，11日晚間在中華路1段附近的網咖店查獲魏男及鍾姓、陳姓少年，將4人帶回，並起出4部機車和1部汽車，魏男坦承犯案，只是沒想到過程都被警方掌握，賊星該敗，全案依竊盜罪嫌送辦。