通緝犯國道攔車被撞死 倒楣駕駛：只想保護家人

彭姓駕駛為躲警方追緝，竟闖國道攔車。（記者鄭名翔翻攝）

2018-02-12 16:44

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗毒品通緝犯彭慶堂為躲避警方查緝，昨天闖入國道一號三義路段攔車，反遭車輛輾過慘死。國道警方調閱道路監視器畫面，今天凌晨傳喚涉嫌輾壓彭男的黑色馬自達休旅車、銀色賓士轎車駕駛；警方先依過失致死罪嫌將兩駕駛移送。

家住台中的黃姓休旅車駕駛及51歲的穆姓賓士車駕駛到案皆大喊無辜，均表示未注意有撞到人，黃姓駕駛聲稱，當時行駛在內側快車道，彭男突然闖出攀住車身，因車門未上鎖，還不斷拍打車窗喊叫「開門」，黃男以為對方有精神疾病，怕他傷害車上妻小，因此疾駛向外側車道並拉住車門反鎖。

黃男強調，當時心急保護家人，一心想盡快甩開彭男，見彭男離開車身後再往前開了1公里左右，才往路邊停車報案，但未察覺有輾到人。而當時與黑色休旅車並行的銀色賓士車穆姓駕駛表示，當時看到彭男胡亂攔車受到驚嚇，只想加速離開，也沒感覺到有撞到人。

全案仍須經檢警勘驗釐清死因，是否與兩車有直接關係，目前仍先依過失致死罪嫌將兩位駕駛移送。但律師林健群表示，兩車駕駛皆正常行駛於國道上，無過失行為，且尚未認定與彭男死亡有直接關聯，若因此遭認定涉及過失致死過於牽強。

彭男在國道上攀爬上黑色馬自達休旅車，後疑似體力不支摔下遭輾斃。（記者鄭名翔攝）