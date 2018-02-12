黃琪冒充國泰千金詐騙券商、車商 開庭竟放法官鴿子

2018-02-12 17:09

〔記者張文川／台北報導〕曾替前總統陳水扁算塔羅牌而聲名大噪的黃琪（本名黃照岡）前年涉嫌冒充國泰集團第三代蔡佳玲，向台北喜來登、晶華酒店騙取住房優惠，一審判刑1年10月；檢警追查，他又涉嫌同樣冒充蔡佳玲向凱基證券要求期貨交易優惠手續費，再拗車商免費試駕奧迪AUDI A8名車一星期，台北地檢署上月再次起訴，台北地院今首度開庭，他竟放法官鴿子，無故未到庭，法官定下月21日再開，若依然未到庭，將通知警方逕行拘提，拘提不到就通緝。

今年1月4日高院審理詐騙飯店案時，黃琪曾到庭，今天北院開庭卻未到庭。被害人、汽車經銷商太古汽車仍派代表到庭表達意見，太古表示，對於黃琪的刑度沒有意見，請法官依法判決，太古目前沒有求償條件。

黃琪曾因偽造文書等案服刑，前年5月出獄，同年7月冒充蔡佳玲，打電話到晶華酒店，用女聲腔調向客服騙稱「我是蔡佳玲，我有朋友要過去，給他最低價，住最高檔的房間」，使晶華誤信而蒙受損失；黃再以相同手法騙得喜來登酒店優惠入住與用餐折扣。

詐騙飯店案東窗事發後，檢警接獲報案，指2015年5月至6月間，黃琪也冒充蔡佳玲，行騙對象是凱基證券，要求凱基證券給予期貨交易手續費的優惠；又假冒蔡佳玲，要求奧迪的經銷商提供A8名車給他和朋友免費試駕一星期。

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