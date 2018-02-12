台中INGO中心首位國際顧問 市府頒發證書

「現代直接民主全球論壇」大會主席Bruno Kaufmann（中），首肯擔任台中INGO中心國際顧問。（記者黃鐘山攝）

2018-02-12 16:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府推動國際非政府組織（INGO）中心，爭取擔任「2019現代直接民主全球論壇」主辦城市，市長林佳龍力邀論壇大會主席Bruno Kaufamnn擔任台中INGO中心國際顧問。副市長林陵三今天代表頒發證書，成為台中INGO中心首位國際顧問。

市府說，這項論壇2008年於瑞士阿勞市舉辦第1屆會議，今年在羅馬舉行，歷屆論壇聚焦於公民投票、數位民主、人權等直接民主的議題；台中也推動許多直接民主相關的實踐作為，包括參與式預算、青年事務審議委員會等，並規劃打造INGO中心，與國際接軌。

Bruno Kaufmann是這項論壇的大會主席，他今天出席市政會議，由林陵三代表市府頒發INGO國際顧問聘書，副市長張光瑤、林依瑩及各局處首長與代表共同見證。

林依瑩表示，花蓮地震台中特搜隊迅速出動，搜救犬鐵雄找到受困者，立下大功；搜救犬前2年在竹山消防署訓練中心受訓，今年初搬回光復新村，光復新村具地利之便，除能就近在921地震教育園區進行訓練，未來光復新村成為INGO基地，也能增進與國際間的交流。

林依瑩也說，去年市府消防局與越南平陽省舉辦消防人員火災搶救初級班訓練，台灣不僅能培育東南亞的人才，也具潛力及實力邀請國際重要組織進駐台中，明年「現代直接民主全球論壇」將於台中舉行，這些具體成果均展現台中成為INGO中心的實力。

Bruno Kaufmann說，他在瑞典擔任副市長時，最重視民主推動過程中，民眾的聲音必須被聽見與重視，要更深入聽見民眾的意見，政府需要與許多非政府組織、民間團體共同合作，並有更多的訓練進而落實民主。

他指出，樂見台中大力推廣INGO中心，各國的文化與政治雖有不同，但國際間仍有許多共同點值得各國合作，重視民眾聲音進而促進公民參與；這項論壇10年前開始舉辦，很高興明年在台中展開，相信透過彼此交流學習，將為民主發展奠下更深的基礎。