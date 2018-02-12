清水警與「好小子」顏正國一同揮毫贈春聯

2018-02-12 16:09

〔記者歐素美／台中報導〕清水分局光華派出所在沙鹿區福安黃昏市場擺攤，不是賣菜，而是找來員警丁威誠與「好小子」顏正國一起揮毫免費贈送春聯，在人來人往的黃昏市場，吸引諱多婆婆媽媽買菜族到場索取，並利用機會宣導酒後不開車及防搶、防竊、防詐、交通安全等宣導，一舉數得，還有民眾一見好小子，就用臉書網路現場直播，達到最佳宣傳效果。

清水分局光華派出所長吳晨暄為宣傳春安期間「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸工作，找來無師自通的書法好手，也是員警丁威誠現場揮毫，並透過友人試著邀請「好小子」顏正國到場，没想到，顏正員一口就答應出席，昨天下午出現在沙鹿區福安黃昏市場，吸引大批民眾圍觀，還有婆媽對著寫書法的員警說：「警察哪會這厲害，會抓歹人，還會寫書法」。

光華派出所說，顏正國目前正值新片宣傳期間，仍自己開車南下協助警方宣導，真的很感謝，而藉著顏正國的明星光環，警方也成功吸引人潮，達到防治犯罪的宣傳效果，現場書寫的40幅春聯，一下就被索取一空，還加碼20幅春聯。

光華派出所員警丁威誠，因喜好書法，無師自通，利用勤餘閒暇時勤練書法多年，一到歲末年終就書寫春聯贈送同仁或民眾，就讀小學3年級的女兒從小耳濡目染，也跟著爸爸一起練書法；丁威誠丁笑說，和女兒在家練書法，是父女最快樂的時光。