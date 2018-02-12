登南湖北山積雪迷路失溫 搜救人員前往山屋救援

搜救人員已在審馬陣山屋接觸到柯男。（記者歐素美翻攝）

2018-02-12 15:56

〔記者歐素美／台中報導〕柯姓男子10日攀登和平區南湖北山，因山區積雪，柯男迷路，台中市消防局於當晚9點多接獲同行山友報案，梨山消防分隊即出動上山馳援，但山區積雪加上路程達20小時以上，柯男於12日凌晨零時左右被山友尋獲，有失溫現象，經送往審馬陣山屋等候救援，因山區烏雲密布，直昇機無法起飛，搜救人員今天上午10點多抵達山屋，目前將柯男接送下山途中。

柯男因攀登南湖北山迷路，有劉姓山友在臉書發文質疑台中市消防局在事發31小時仍未抵達現場，台中市消防局表示，10日晚上9點左右接獲報案指柯男迷路，立即派遣梨山分隊消防人員4人、太管巡山員2人、員警1人等共7人，由梨山分隊長曾建智帶隊前往搶救，並於今天上午7點半申請直昇機協助救援。

但事故地點，烏雲壟罩山頭，空勤總隊的直昇機仍處於待命狀態，無法起飛，搜救人員分析上山路程達20小時以上，在直昇機未能支援下，地面救援部隊仍整裝前往救援，但山上起大霧，加上積雪嚴重，無法辨識路徑，天候及路況相當惡劣，地面救援部隊持續克服路面積雪困難，往前推進。

柯男也於12日凌晨零時左右被其他山友尋獲，因有失溫現象，柯男被送往審馬陣山屋等候救援，消防局搜救人員於今天上午10點23分左右抵達審馬陣山屋，發現柯男（41歲）意識清楚，因一隻鞋掉了，手腳有輕微凍傷狀況，消防人員還脫下鞋子給柯男穿，自己只穿襪子穿拖鞋，目前正以籃式擔架，將柯男接送下山。

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南湖北山因積雪甚深，增加搜救的困難度。（記者歐素美翻攝）