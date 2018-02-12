繁體字不等於台灣賣家 男網購「壯陽物」險成運毒犯

2018-02-12 14:49

［記者鄭淑婷／桃園報導］45歲柳姓男子2016年以網購買來壯陽藥，卻被海關查出壯陽物中含有「神仙水」等毒品成分，柳男被依「毒品危害防治條例」運輸第二級毒品、「懲治走私條例」私運管制物品進口罪嫌送辦，柳男喊冤說，只是買「植物提煉」的壯陽藥，且賣家網站內容、Line對話都是繁體字，以為賣家是台灣人，貨品怎會從國外寄來，桃園地檢署檢察官採信柳男說法，偵結予以不起訴。

海關人員從柳男訂購的包裹中，查獲標明「誘女之夜」、「雅蠛蝶」的不明液體及膠囊，經檢驗裡頭含有二級毒品「神仙水」及壯陽藥成分，因此將柳男移送桃園地檢署偵辦。

柳男急忙喊冤說：「只是買個壯陽藥，怎麼會變成運毒犯！」他供稱，當初是經臉書網頁廣告連結到一個男性用品專賣店的網頁，看到有賣促進情趣功效的持久液，才以貨到付款方式訂購，他不清楚產品含有什麼成分，但網頁介紹都是由植物提煉。

柳男供稱，網站內容都是繁體字，Line對話中賣家也是使用繁體字，他一直以為自己是跟台灣人買東西，並不知貨物是從國外寄來，訂購後一直沒收到貨，他根本也忘了這件事，沒想到是被查到有毒品成分。

檢方從柳男提出的網頁、Line對話截圖等證據，加上包裹上留的都是正確個資，認為柳男如果有心要運毒，怎會「不符常理」留下自己個資，且賣家從未表明所在位置，僅強調「貨到付款！超商取貨」，柳男確實可能不知是從國外寄來、藥品確實成分，偵結予以不起訴。