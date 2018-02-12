推擠男友成8cm傷？野蠻女友判2年半

2018-02-12 14:47

〔記者項程鎮／台北報導〕已取得台灣居留權的60歲中國婦人高秀英，因感情糾紛拿剪刀猛刺高姓男友胸部，造成高男左胸傷口深達8cm，肝臟等處撕裂傷，高男經急救才撿回一命，高女辯稱當時和高男互相推擠，「他肚子上就流血了！」歷審都不採信高女辯詞，最高法院依殺人未遂罪判處高女2年6月確定。

判決指出，高秀英和高姓男友原為男女朋友，兩人感情生變後，高女2016年7月7日凌晨0時30分帶剪刀到高男台北市住處，看到高男正在桿麵，先出手拍落高男的手稈麵，高男用腳踹她，兩人相互拉扯。

此時高女突然抽出剪刀往高男左下胸部猛刺，高男左胸頓時血流如注，前往醫院求救，到醫院時血壓急降至收縮壓60豪米，緊急插置胸管才撿回一命，醫師還發現他左側胸壁穿刺、左側血胸休克、左側橫隔膜撕裂，連肝臟也有撕裂傷，如再晚半小時急救可能送命。

高女供詞反覆，但都否認殺人未遂，警詢時她辯稱當時一手拿鑰匙、一手拿雨傘，當天去找高男要錢時起爭執，兩人互相推擠，「然後發現他肚子上流血了」，後來改口說發現高男旁邊小凳子上有東西，才抓起來刺傷高男。

歷審法官都不採信高女辯詞，法官根據鑑定報告，認為傷口僅差2公分左右就會刺進心臟，顯示高女持剪刀是想殺害高男、並非誤傷，已觸犯殺人未遂罪，考量她已與高男和解並賠償25萬元，並獲得對方原諒，歷審皆判刑2年6月。