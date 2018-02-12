為討2萬元債 竟拿電擊棒電臉 鐵鎚敲脛骨 惡男被起訴

2018-02-12 14:07

〔記者吳昇儒／基隆報導〕22歲男子柳宇傑對外宣稱是黑道份子，只要同夥友人吆喝，就前往助拳，該集團在基隆犯下多起案件，還曾拿鋸子砍到被害人開放性骨折；去年8月為了向一名溫姓男子討2萬元債務，竟拿電擊棒攻擊溫男臉部，還拿鐵鎚敲其小腿脛骨，強逼被害人簽10萬元本票及機車讓渡書。基隆地檢署日前偵結，依殺人未遂等罪，將柳男等人起訴。

檢警調查，以柳男為首的犯罪集團，都以手機互相聯繫，柳男曾因不滿前女友與林姓男子交往，竟糾眾到林男家中經營的檳榔攤施放信號彈，還將林男的弟弟打成重傷；也曾因為友人疑似被人嘲笑，竟持利鋸往被害人頸部猛砍，所幸對方伸手阻擋保住一命，但手卻被砍到開放性骨折。

柳男等人的惡劣行徑不止於此，甚至拿電擊棒直接攻擊溫姓被害人臉部兩次，並將他綁在椅子上毆打，還拿出瓦斯噴槍、防狼噴霧器凌虐溫男，持續14小時，也逼對方簽下本票。

據了解，柳男曾因2千元的毒品費用沒收到，就強逼吳姓被害人吃路邊乾掉的狗屎，惡劣的是還問對方「要不要加辣椒」，更以電擊棒電擊被害人，還要吳男用腳趾夾點燃香菸等凌虐手段，被移送法辦，去年被基隆地檢署起訴。

檢察官認為，柳男等人的行為已經涉犯殺人未遂、恐嚇、妨害自由、強制及恐嚇取財等多項罪刑，依法將柳男等12人起訴。