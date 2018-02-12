虐死9旬翁再被控侵占房屋 看護出庭反指「翁兒不要老翁」

2018-02-12 13:03

〔記者溫于德／台北報導〕台籍女看護宮夕雲，雖以高於一般行情的9萬元月薪受雇於華姓老翁，竟被查出對老翁搧耳光，還因餵食疏失害死；宮婦被依業務過失致死判刑確定，另須賠償死者家屬80萬元。此外，死者兒子現也認為，宮婦未妥善照顧父親導致死亡，原屬父親的房屋轉登記為她所有後，又被出租他人獲取租金，因而提告索賠400萬元不當得利。

全案今天上午開庭時，宮婦否認賠償責任，反指華爺爺曾說「兒子不要他了」，且華爺爺吃我、用我，在一毛未得情況下，「為什麼現在還要我賠償？」

據悉，華翁年輕時是船長，累積許多財富，子女則移民國外，獨自留台的他一人，居住在北市晉江街自買住宅，並將空房出租，1990年起聘宮婦照顧。而華翁生前也曾簽一筆「附條件」買賣契約，若「看護能照顧他至終老」、「且不將他搬出目前房屋」，看護則能以約700萬元價金買進該房。

但華翁兒子在父親死亡後認為，宮婦不僅害死家父，還在房屋轉為己有後、出租他人賺進租金，因而求償不當得利、索賠400萬元租金；原告律師今當庭作同樣主張。

但服刑中的宮婦，透過遠端視訊功能反駁主張，反指華爺爺生前表明「兒子不理他了」，希望我能持續照顧他，才會定買賣契約，況且，該契約也已公證「若房產不賣給我，將來要加倍償還」；且華翁生前吃她、用她，不僅一毛未付，不解兒子為何要加倍索賠。宮婦律師則說，實際租金收益確認後會陳報。

法官聽畢雙方陳述後未表意見，諭知全案下月底再開。

現年78歲的宮婦，2010年3月擅自持華翁存摺到銀行、欲領光全部存款550萬元；幸行員未見老翁本人、加上金額龐大，有違常理，找理由拒絕，另再趁老翁獨自在家時探訪，得知實際上不想被提領。而華翁半年後大小便失禁，竟遭宮婦爆打，後再因看護餵食疏失、導致死亡。全案直到華翁兒子返台才水落石出。

宮婦在法院審理時否認犯行，但其中一位房客打臉稱，「她（指宮婦）拿衣架、掃把獲皮帶打他」，另名房客則說「會抓老翁頭去撞牆」，甚至有房客提到「老翁若不聽話，看護會邊打邊吼」。

刑事一審拒絕採信宮婦辯詞，認定確有所犯，依業務過失致死罪判刑1年8月；二審綜合證人證詞並審酌被告犯後態度後，認為她「毫無悔意」，加重改判3年6月；最高法院駁回上訴，全案去年6月下旬定讞。至於民事一審判她應賠80萬元，二審維持原審認定，仍可上訴。