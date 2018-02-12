苗栗外埔漁港 破獲工程船走私香菸1724箱

海巡署昨於苗栗外埔漁港查緝大批私菸。（記者鄭名翔攝）

2018-02-12 12:41

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕行政院海巡署中部巡防局雲林查緝隊與南部地區巡防局台南第一查緝隊，昨於上午7點於苗栗線後龍鎮外埔漁港查獲「東龍九號」受泥工程船走私1724箱香菸，市價約4200餘萬元，為苗栗史上破獲最大宗走私香菸案，全案依違反菸酒管理法移送苗栗縣政府財政科裁處，65歲高雄籍楊姓船長恐面臨600萬元罰款，海巡署將針對私菸來源及銷售管道擴大追查。

海巡署中部地區巡防局副局長耿英傑表示，海巡署自去年8月鎖定有走私前科的楊姓船長，經常出入外埔漁港，經長期跟監發現楊姓船長與63歲江姓、58歲蔡姓船員駕駛「東龍九號」工程船於金門縣烏坵島外海，假借載送水泥私下與疑似中國籍船艦接觸，載運大批走私香菸，海巡署於前天晚間埋伏於外埔漁港，持苗栗地方法院核發的搜索票登船查緝，於船舶左舷密艙起出1724箱未遂走私香菸，共59萬9050包，市價約4200餘萬元，可謀取暴利約2000萬元。

此案為苗栗縣史上破獲最大宗香菸走私案，後龍鎮長朱秋隆表示，不肖份子看中菸捐稅提高，有利可圖，鎖定純樸的外埔漁港進行非法走私，躲避查緝，但查緝犯罪沒有假期，呼籲民眾不要以身試法。