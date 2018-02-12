詐騙老車手取款欲返家 警赴高鐵站逮人

2018-02-12 12:21

〔記者曾迺強／嘉義報導〕46歲的王姓男子在詐騙集團擔任「車手」，以年紀較長的優勢冒充｢檢察官」向民眾詐騙，他日前再度南下嘉義縣向被害人取款時遭警方鎖定，在高鐵嘉義站被員警逮捕，被依詐欺罪嫌送辦；民雄鄉范姓婦人慶幸保住14萬元的年終獎金，向承辦員警頻頻道謝。

范姓婦人日前接獲詐騙集團自稱中華電信人員及檢警人員的電話，佯稱婦人銀行帳戶涉及洗錢案，要求配合調查，婦人因誤信而將存摺、提款卡、密碼等資料交給自稱「檢察官」王姓車手。

王男得手後，前往高鐵嘉義站準備搭乘高鐵返回新北市，在高鐵站驗票閘門前，遭埋伏的縣警察局刑警大隊科偵隊幹探壓制逮捕，起出被害婦人遭詐騙提款卡、存簿、現金新台幣14萬元等證物，加上帳戶內尚未被提領餘額，成功攔阻詐騙金額近百萬元。

縣警局刑警大隊科偵隊分隊長范宸軒表示，王姓男子（有擄人勒贖、毒品等前科）在元月以同樣手法在嘉義縣詐騙成功，被害人損失10多萬元，驚覺受騙，報警處理，警方鎖定王嫌後，日前發現他再度搭高鐵到嘉義縣犯案，前往埋伏。

警方通知被害婦人到場指認時，她以為真正的警察是詐騙集團而想掛電話，經員警解釋，才意識到原來自己是被詐騙，立即趕到警局認領財物，還頻頻向承辦員警道謝「謝謝你們守住年終獎金，不然錢都被騙走，這個年不知道該怎麼過。」

嘉義縣刑警大隊科偵隊長陳坤宗說，「資深車手」王男旗下原有多名年輕車手，去年12月因遭警方強力掃蕩，今年只好自己下海，重操舊業。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆