全球百大散播色情片被FBI監控，台灣唯2犯嫌落網。（記者黃良傑攝）

2018-02-12 12:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕美台合作監控散布兒童色情影片，被列全球百大名單中的第30、33名的台灣犯嫌何姓、溫姓男子，被高市警察局婦幼警察隊聯手刑事局國際刑警科緝捕，起出影片約2500部，今宣布破案。

婦幼隊長陳玲君表示，美國聯邦調查局為防制兒童色情影片擴散，啟動「百夫長強化專案」行動（Operation Centurion Plus），長期監控全球百大流量散布兒童色情嫌犯，唯二的台灣犯嫌就藏身於新莊與板橋，警方報請新北地檢署檢察官指揮高市警局婦幼隊與刑事局國際刑警科查獲。

破案的警務員謝勝隆曾獲派美國聯邦調查局受訓，他說突擊犯嫌住處時，當時電腦還開機中，共查扣6部行動硬碟，儲存量約有20TB，初估兒童色情影片數量多達2500部，而嫌犯的電腦都安裝p2p檔案分享程式，儲存大量兒童色情影片，內容都是孩童遭性虐影片，不堪入目。

警方指出，犯嫌溫男、何男都是從事資訊相關工作的上班族，家人並不清楚2人涉及散布兒童色情影片，2人也都無前科；隊長陳玲君表示，據美國聯邦調查局研究，兒少色情影片常會導致戀童傾向者性侵猥褻兒少，影片散布對兒少安全構成嚴重威脅，已移除p2p網路上所流傳兒童色情影片，警方訊後後依違反兒童及少年性剝削防制條例，將2嫌移送法辦。

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