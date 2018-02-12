娃娃車運毒害人！刑事局破上千公斤安毒工廠

2018-02-12 11:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕50歲男子李雲龍從國外進口大批製毒機具及原料，打算在北台灣設立製毒據點，為規避警方查緝，除挑選鄉下僻靜處，還利用娃娃車偽裝運毒，打算在農曆年前大撈一筆，警方獲報展開跟監，昨動員近百名警力攻堅5處據點，逮捕7人及上千公斤的製毒原料，詢後依製毒重罪送辦。

警方說，在新竹縣、桃園市及新北市等地的製毒工廠及倉庫，起獲安非他命半成品2.36公斤、苯甲酸乙酯1000公斤、甲胺鹽酸鹽900公斤等證物，估計可製成安非他命95公斤、K他命成品78公斤，根據販毒大盤市價計算，可獲取暴利超過上億元。

警方另在現場搜出鹽酸汽體鋼瓶、氫氣瓶、高壓反應攪拌裝置、循環水真空幫浦等大批製毒機具，警方說，幸好及早查獲，否則這批毒品流入市面，後果極為嚴重。

刑事局接獲基隆海關及保三總隊情資，掌握李姓製毒師近期由國外進口大批製毒機具及原料，隨即組成專案小組於上月19日派員跟監，警方埋伏蒐證發現，該群毒犯刻意挑選在新竹縣、桃園市、新北市等偏僻地區的透天房舍從事製毒。

且李嫌等人心思狡猾，為躲避警方查緝，偽裝娃娃車載運製毒原料及相關器具，並將製毒製程分階段進行，警方突破重重關卡，見時機成熟，昨動員近百名警力持拘、搜索票將李嫌等7人拘捕到案，這也是刑事局長蔡蒼柏上任後首次緝獲大批毒品；現正向上溯源追查中。

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