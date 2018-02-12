「麻豆」女警 人美又超有耐心

麻豆女警，目前還在實習中（記者楊政郡翻攝）

2018-02-12 11:51

［記者楊政郡／台中報導］台中市警三分局來了一位「麻豆」女警楊舒婷，今年初才到勤工所，屬於實務訓練階段，上月29日東區一婦女深夜時分酒後失態，該所張、林兩員及楊舒婷，都發揮苦口婆心、十分耐心，與女醉漢折騰，才排解一場鬧劇，麻豆女警則讓民眾驚艷不已。

上月29日在東區某路上，一名婦人大吼大叫妨害居民安寧，警方獲報前往處理，女子酒氣薰天胡言亂語，勤工派出所警員張毅偉、林如凌帶著實務訓練生楊舒婷，就在一旁好說歹說，苦口婆心，勸她回家，一旁柯姓男友向警方表示，吳女（49年次）因多喝幾杯酒醉失態，想要載她返家卻控制不住其行徑，只好拜託警方協助。

三名員警尤其是楊舒婷相當有耐心在一旁，協助勸導，也不發脾氣，幾十分鐘都不厭煩，最終將女子送上計程車由男友陪同返家，成功排除一場鬧劇，這種協助醉漢返家的勤務十分常見，也沒人會注意，但遇到漂亮女警，人美心地更美，耐心也十足，反而是注目焦點。

今年初才分發到三分局勤工所的女警楊舒婷，屬於實務訓練階段，之前從事模特兒工作，認為警察能幫助更多人，轉戰到警方的行列中，近日執勤由於美麗身影穿梭南區街道之間，讓許多民眾驚艷不已，紛紛議論，楊員表示現在還在實習、學習階段，未來投入工作，會更熱忱服務。

楊舒婷目前是實習女警（記者楊政郡翻攝）

麻豆女警會擺poss，也想服務人群（記者楊政郡翻攝）

麻豆女警身材超犯規（記者楊政郡翻攝）