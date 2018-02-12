在台泰籍人士學習詐騙手法 詐騙泰國人

2018-02-12 11:05

［記者楊政郡／台中報導］夢想不勞而獲！洪維良等9名台灣人（4人在逃），招募泰國籍男女18人（1名少年不付審理）來台，以1個月時間傳授受「假檢警真詐財」電信詐欺技術，106年10月5日至12日在苗栗詐騙機房開張，一週詐騙得手95萬餘元泰銖（約新台幣93萬元），台中地檢署依組織犯罪條例及加重詐欺起訴5台籍及17泰籍男女，請求執行前諭令強制工作3年。

起訴書指出，洪維良依強盜案被判14年，106年4月假釋後，竟企圖以電信詐欺謀財，106年9月洪與熊男（通緝中）出資120萬泰銖，透過泰國籍情侶檔HANYAWAN 及NATTHASIT，在召募泰國籍成員來台，先安排在台中市西屯區某透天厝為訓練中心，還安排陳姓夫妻（通緝中）負責教育訓練，「安安」（通緝中）負責接送及統一管理來台泰籍人士。

而約經過1至2個月的訓練後，在苗栗頭份鎮成立詐騙機房，安排成員擔任1、2、3線詐騙人員，10月起開始對泰國。地區民眾展開電信詐騙。10月5日起至12日止天天有進帳，總計8天詐得95萬餘元泰銖（約新台幣93萬餘元）。

調查局中機站9月間接獲泰國司法部特別調查署通報，要求進行這起司法互助案件，中機站經埋伏、跟監，發現泰籍人士以旅遊名義來台，入境後被安排在中市西屯區的透天厝，是他們的住所也是人員訓練中心。

成員分別假冒泰國「清邁府防制毒品辦公室」、「泰國郵政局」、警察、檢察官或金融監理人員等身分，詐騙話術大致上「佯稱被害人身分遭冒用，涉嫌犯罪為由，要求被害人將錢轉匯入詐欺集團掌控之人頭帳戶中」。

檢方依組織反罪條例及加重詐欺罪起訴，請法官沒入不法所得，被告等企圖不勞而獲，請依法宣告在執行前令入適當場所，強制工作3年，以收嚇阻效果。

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