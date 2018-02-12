中國「滴滴出行」侵台恐違國安 王奕凱向北檢告發

2018-02-12 10:44

〔記者錢利忠／台北報導〕中國最大叫車服務「滴滴出行」由「樂迪科技」代理進入台灣，自上月19日開始試營運，但民進黨立委蔡易餘日前踢爆，樂迪與滴滴之間的資金來源交代不清，雖尚未正式營運，卻可能引起資安問題、藉此平台蒐集台灣運輸界情資；對此，社運人士王奕凱今向台北地檢署告發，指控樂迪負責人王慈雍涉違反公司法及兩岸人民關係條例。

王奕凱表示，運輸業涉及重大公共利益及國安問題，過往都被列為特許行業，必須接受特別監管，甚至連馬政府時期所擬定的兩岸服貿協定中，都禁止中資涉足計程車派遣業，但現在中國最大的叫車平台竟能直接在台派遣計程車，並以明顯違法的白牌車載客，不僅違反兩岸條例規定，更直接挑戰交通部監管的公路法規。

王奕凱說，台灣樂迪以20萬元的資本額，竟可以在台舉辦規模花費可能超過百萬元的記者發表會，並補貼每個下載APP的計程車司機200元禮券及首趟載客500的補貼，這些不明資金來源究竟從何而來？上月樂迪記者會上被公開質疑後，迄今仍未有明確交代。

王奕凱指出，樂迪公司承認會把台灣滴滴APP所取得的個資及相關載客紀錄，通通回傳到香港的伺服器處理，等同於把台灣人的搭車資料紀錄送到中國，李明哲事件還沒落幕，台灣人的個資如果被中國掌握，未來中國政府如何運用，將無人可管。

律師曾勁元則表示，滴滴出行與樂迪公司均是營利事業，滴滴出行公司市值高達560億美金，規模為居全世界前兩名的獨角獸企業，雖辯稱暫時在台不收服務費，但這只是企業初期有利其搶佔市場的經營行銷手法。

蔡易餘日前在記者會上質疑，樂迪科技雖宣稱自己不是運輸業，但實際上就是在經營運輸業事務，卻跳過台灣所有相關法規，直接來台發展軟體，藉此平台蒐集、了解台灣運輸業的大數據，情況讓人憂心。

交通部先前指出，依相關法規，須有派遣、收費行為，才須申請計程車行業，樂迪科技目前的運作方式並未被規範在計程車法規範疇內，但交通部仍會朝納保、納管與納稅的方向管理，未來若有營利行為，且未依法申請，也不排除比照UBER方式，以公路法第2項、第3項規定開罰。

經濟部投審會則指出，此案件主要為一香港公司投資樂迪科技，但因投審會對樂迪科技的增資計畫有諸多疑慮，已要求樂迪於2週內向投審會具體說明，包含資金來源、商標代理權合約等相關內容，資料備齊後，會把申請案送審，並請交通部、陸委會與國安單位協助審理，期程可能超過3個月。