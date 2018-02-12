都追撞前車了 女駕駛還在吸笑氣球！

劉女吸笑氣恍神撞前車，警方在她車上查獲笑氣鋼瓶及氣球。（記者鄭淑婷翻攝）

2018-02-12 09:45

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕53歲黃姓男子駕車在桃園市龜山區三民路與壽山路口等紅燈，突然遭到後方23歲劉姓女駕駛追撞，黃男下車找劉女理論時，卻見她眼神呆滯、不為所動還抱著氣球狂吸，黃男憤而報警處理，大林派出所員警趕抵喝阻，劉女才停止怪異舉動。

警方在副駕駛座發現1個笑氣鋼瓶、2顆氣球，劉女才坦承吸食笑氣、漫無目的開車，由於她精神恍惚且無法通過測試觀察紀錄表，警方訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，劉女昨早10點多購買笑氣鋼瓶，躲在某汽車停車場內吸食，產生幻覺後不顧其他用路人安全，駕車漫無目的四處亂逛，12點多行經三民路與壽山路口時，直接撞上前方停等紅綠燈的黃男車輛，劉女當下還在車上忘我地抱著笑氣氣球吸食。

劉女偵訊時坦承邊開車邊吸食笑氣，沒有感覺撞到他人車輛，實施測試觀察記錄表她也未通過，顯然不能安全駕駛，警方訊後依刑法公共危險罪嫌送辦。

劉女吸笑氣恍神撞前車，警方在她車上查獲笑氣鋼瓶及氣球。（記者鄭淑婷翻攝）

劉女吸笑氣恍神撞前車，警方在她車上查獲笑氣鋼瓶及氣球。（記者鄭淑婷翻攝）