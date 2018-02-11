松山波麗士「安居專案」 伴民眾安心過好年

分局長呂新財主持，針對反毒、防竊扒、防搶、防詐騙、交通安全等主題進行宣導。（記者鄭景議翻攝）

2018-02-11 18:11

〔記者鄭景議／台北報導〕為宣傳今年春節安全維護，松山警分局舉辦「安居專案」社區治安宣導活動，由分局長呂新財主持，針對反毒、防竊扒、防搶、防詐騙、交通安全等主題進行宣導，當場向民眾說明犯罪手法，傳授預防之道。

松山分局表示，由於近年來社區大樓常成為吸毒者毒品交易或群聚熱點，提醒民眾如發現社區大樓人員出入複雜、屋內常傳出刺鼻臭味等生活周遭有毒品犯罪之可疑徵候，歡迎民眾撥打110專線檢舉，警方將立即派員查處，持續徹底執行毒品掃蕩，藉由警民合作，共同攜手打造一個清淨無毒的居住環境。

因目前犯罪集團詐騙手法推陳出新，警方也呼籲民眾如接獲可疑電話應保持冷靜、立即查證，無論接到任何與犯罪有關的可疑電話，均應先「掛斷電話」再向警方報案或撥打165反詐騙諮詢專線查證，以保障財產安全。警方希望透過本次活動，加強宣導各項防詐騙作為，以提升全民防範詐騙知識。

現場並舉辦有獎徵答活動並擺放各式宣導文宣，參加座談的民眾也能針對問題踴躍搶答，松山分局員警同時也向民眾宣導相關預防犯罪觀念，提升民眾自我防衛能力，減少犯罪發生。此外，警方提醒由於年節將近，民眾舉家出遊、返鄉團圓不在家，有需要警察加強住宅巡邏者，可以打電話到當地警察機關申請「舉家外出家戶安全服務」，民眾如提領大筆現金，警方也提供護鈔服務，使民眾都能安心過好年。