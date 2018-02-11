醉男車停堵路口又辱警 酒醒後悔了…

2018-02-11 14:39

〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓男子與友人酒店飲酒，返家途中豪邁的將紅色賓士車停堵巷口，自己則昏睡駕駛座上，警方獲報搖醒李男因不願配合酒測只好先帶返所，未料仍酩酊大醉的李男竟不斷動手挑釁及辱罵員警，這下除吃上妨害公務官司連酒測值都嚴重超標，讓酒醒李男哀嘆，前一刻還在酒店「天上人間」神遊，沒想到下一刻就返回現實。

當天上午8點多還是許多民眾趕著上班的時段，卻有一輛發動中的紅色賓士停放在南屯區干城街某巷口中央，讓準備出門上班民眾無法通行，氣急敗壞的向第四分局黎明派出所報案。

員警到場後見駕駛座上51歲李男上半身赤裸且臉色通紅、滿身酒氣睡在車上搖醒他，李男下車後酒醉到無法平穩站立，對於員警實施酒測採極度不配合，警方為避免造成交通阻塞，先行將李男帶返警所，未料李男情緒依然不穩在所內大聲咆哮，並動手挑釁：「你在看三小？」、「來PK啊！」等三字經辱罵員警。

警方當場將李嫌壓制，先依妨害公務罪現行犯逮捕李嫌後實施酒測，結果酒測值竟高達0.89毫克，過程中李男仍一直醉言醉語問：「你知道我是誰嗎？」醉態百出，李男妻子及女兒經通知前來領取查扣車輛時，自知理虧直向警方表示歉意。

李男酒醒後表示，前晚於南屯區某大型酒店飲酒至凌晨5時，駕車至該路口因不勝酒力睡著了，對於酒駕並情緒失控辱罵員警的行為深感後悔及抱歉，訊後全案依妨害公務及公共危險等罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆