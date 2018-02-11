問SIRI找失主 機警真的做到了！

2018-02-11 14:26

〔記者方志賢／高雄報導〕高市一名王姓女大生到速食店消費，將「哀鳳7」手機遺留在店內，速食店員工發現交到派出所，由於員警也是是「哀鳳」愛用者，靈機一動問手機的Siri：「你母親、父親的名字」，結果聯絡到女大生的室友和母親，順利物歸原主，讓失主直呼：「真是太神奇了！」

本月9日約晚間9時許，一名廖姓女子走進三民一警分局十全派出所內，從口袋中拿出一支手機，並表示是速食店員工，剛準備下班時，在餐桌上看到這台手機，不知哪位客人忘記帶走，心想手機的主人很著急，便親自將手機交到派出所處理。

值班員警盧品豪查看手機後，發現手機上鎖，由於是「哀鳳」手機，他靈機一動想到，可詢問「哀鳳」手機中的「Siri」（人工智慧助理軟體），看「她」知不知道與失主同住一起的人是誰。

員警先後對Siri詢問，「知不知道與失主同住一起的人是誰」、「你母親的名字是？」、「你父親的名字是？」等問題，一來一往與Siri合作下，果然問出失主是一名王姓女大生。

王女當晚與朋友一同到速食店用餐，她說用餐期間曾拿起手機拍照，之後就放在餐桌旁，離去前忘記將手機收回包內，回到家後才發現手機不見了，四處翻遍家中也找不著，撥打手機亦無任何回應。

王女說，就在心灰意冷，以為手機從此「天人永隔」時，接到員警的來電，對於失而復得的手機真是欣喜若狂，飛奔至派出所，並不斷感謝員警與速食店員工。