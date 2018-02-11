刑警當街敲破車窗揪車手 民眾拍手叫好

警方前後包夾，最後破窗揪出嫌犯。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

2018-02-11 13:19

〔記者許國楨／台中報導〕周姓車手前天在ATM前連續提領贓款後，搭上接應侯姓同夥車子離去被刑警盯上，尾隨在路口以2輛偵防車前後包夾，侯男為逃逸連續衝撞警車，警方見情況危急最後打破車窗揪出兩人當街制伏，接著在附近超商再逮捕吳姓同夥，起出大批人頭帳戶存摺、金融卡及8萬多元贓款。

台中市第四分局偵查隊前天下午執行金融機構守望勤務，在五權西路中國信託ATM前，發現19歲周男多次提領款項直覺可疑緊盯，隨後見他搭乘23歲同夥侯男駕駛的轎車離開，沿文心南路往高工路方向行駛，隨即通報警網實施攔截圍捕。

就在對方轎車行經美村南路、高工路口時，警方見時機成熟馬上由兩部偵防車前後包夾，同時間多名刑警也下車喝令侯男等人下車受檢，但侯男不但不從，還倒車反覆來回衝撞警車，警方見情況危急立即以警棍猛擊車窗，破窗後將兩人揪出車外壓制在地，當場在車內查扣61本人頭帳戶存摺、51張金融提款卡、現金8萬5600元、iPhone工作手機5支、存款收據1張等贓證物。

兩人此時不待警方詢問，馬上供稱是要將贓款交給20歲的吳姓上手，再由吳男負責將贓款匯給上游詐團，當時就是接到電話指示，才會趕著要與吳男碰頭，警方隨即再趕到附近超商逮捕等候的吳男時，他一臉委屈說，怎會遇到這麼沒有義氣的同夥。

警方查出3人都有當車手被逮的紀錄，卻仍不知悔改，再次加入詐團當車手，訊後全案依詐欺等罪嫌送辦。

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