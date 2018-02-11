涉挪用款項、收回扣 上櫃合正科技董座起訴

2018-02-11 13:13

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕上櫃公司合正科技公司（5381）63歲董事長葉雲照，涉嫌挪用中國子公司昆山合正變賣下腳料的收入、出售母公司土地及機器設備卻收取回扣，桃園地檢署偵結依違反「商業會計法」、「證券交易法」將他起訴。

位於桃園市中壢區的合正科技，2002年8月間在中國轉投資子公司昆山合正，主要生產半固化片、銅箔基板及多層線路板壓合等，起訴指出，產製過程會出現廢料，俗稱「下腳料」仍可變賣獲利，葉男為了要籌措打點中國當地政府官員或廠商的費用、年節提撥員工福利或是無法以公司帳目認列的支出項目，涉嫌從2010年到2013年間，指示42歲黃姓特助、51歲陳姓財務部經理協助作假帳，以短報「下腳料」變賣金額的方式挪用款項，4年間總計短報2847萬餘元。

起訴指出，2015年間葉男打算脫售長期虧損的昆山合正，需要籌款支付員工資遣費，因此變賣母公司所有、位於中壢區的一塊土地，與買家談妥4億4000萬元，但買賣契約僅記載4億3000萬元，1000萬元價差則是回扣；葉男另將母公司閒置機器設備賣給中國買家，雙方議定價格為人民幣400萬元，合約卻只記載300萬元，100萬元價差同為回扣，兩筆交易讓合正科技損失約1480萬元。

葉男偵訊時對於犯行部分承認、部分否認，檢方傳訊相關證人及帳冊、帳戶往來等資料，偵結依違反「證券交易法」起訴，考量葉男繳回部分犯罪所得，建請法官依規定減輕其刑；另，涉嫌協助做假帳的黃男、陳女則被依「商業會計法」起訴，考量黃男是自首，同樣建請法官審酌減輕其刑。