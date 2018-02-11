我撿到300多萬！誠實運將攜成綑巨款報警…

吳姓運將將內裝鉅款的藍色提袋急送警所招領。（記者許國楨翻攝）

2018-02-11 11:44

〔記者許國楨／台中報導〕在北部經營高檔進口車買賣的廖姓車商，日前南下台中與客戶當面點交一輛保時捷休旅車收到3百多萬的車款，當天為慶祝成交與客戶小酌後搭乘廖姓運將的計程車北返卻因酒醉將款項遺留車上，運將隔天才在車上發現鉅款急送警所，警方不敢大意抽絲剝繭確認是買車款通知廖男領取時，他除對自己的迷糊感到不好意思也對拾金不昧的運將及大力協助的警方頻致謝。

「我在車上撿到3百萬!」台中市吳姓計程車運將本月7日匆忙跑到第三分局健康派出所報案，表示剛剛清理車內時，發現1只藍色手提袋遺留在車上，打開一看竟是一綑綑的鉅額現金，由於前一天搭載好幾組乘客，根本搞不清楚是哪位客人遺落的財物。

警員黃湘祖原本懷疑是來路不明的款項不敢掉以大意，立即透過成綑紙紗上的封簽將該筆現金拿到銀行協助查驗鈔票真偽，經清點總數高達3百1拾6萬6千元整，進一步再向銀行查證確認是客戶買車提領款項後依拾得物規定受理，只是手提袋上沒有任何資料，增加追查失主難度。

此時黃員靈機一動，向計程車行調閱叫車紀錄逐一撥打詢問運將載過乘客，經核對提袋特徵及現金數量後，終於確認失主是住在新北市的廖姓男子，經營高檔進口車買賣的廖男接獲通知後立即搭車南下領取，表示前一天南下與客戶點交一輛保時捷休旅車收到這筆車款，由於客戶很開心完成交易邀請他小酌。

一直喝到晚上11點多他才請餐廳代叫計程車一路坐回新北，惟不勝酒力才不慎將現金遺留在車上，還好有運將的拾金不昧及警方的大力協助，否則這下可能要被公司罵到臭頭了。