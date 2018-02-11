乳膠枕夾藏百公斤K他命毒品 春節前闖關失敗

航警局今天宣佈偵破以乳膠枕夾藏愷他命的「越睡越嗨乳膠枕」記者會，出逮捕一名林姓嫌犯外，並起出近百公斤愷他命。（記者姚介修攝）

2018-02-11 11:38

〔記者姚介修/桃園機場報導〕航警局局今天宣佈偵破一起以乳膠枕夾藏K他命近百公斤闖關案件，並循線在台中霧峰逮捕一名嫌犯全案擴大偵辦，這也是桃園機場首次查獲以乳膠枕夾藏毒品闖關，員警笑稱這些都是「越睡越嗨乳膠枕」。

這起近百公斤K他命毒品闖關案，是海關與航警局安檢大隊於2月9日在永儲快遞進口專區進行貨物X光檢查時發現查獲一批以「衣服」名義申報進口之貨物影像有異，於是開箱查驗發現71箱「乳膠枕」內都藏有玄機，枕頭中夾藏大量可疑白色不明粉末，清點後毛重共計97.035公斤，經送請交通部民用航空局航空醫務中心檢驗均呈第三級毒品K他命（愷他命）反應，這批毒品如果入境外流，對國人危害程度相當重大，所幸在農曆年前為本局員警所查獲，有效阻止該批毒品流入市面荼害民眾。

新任陳局長檡文獲知後，立即指示成立專案小組並報請臺灣桃園地方檢察署黃榮德檢察官指揮偵辦，積極清查過濾相關資料，於昨日（10日）派員前往臺中市逮捕前來領貨之林姓犯嫌。

林嫌應訊時供稱，他是收受以3萬元之代價幫人領取這批貨物，全案於偵訊後將依違反毒品危害防制條例移請臺灣桃園地方檢察署偵辦，專案小組並將持續向上溯源，擴大追查幕後集團共犯。

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