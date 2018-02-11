高醫大校長被爆涉自肥 年薪1700萬、32位秘書

高醫大校長劉景寬。（資料照）

2018-02-11 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄醫學大學經營爭議多，日前，教育部才糾正該校，將追回校長劉景寬4年約2千萬元的醫療獎勵金，週刊再爆，指劉景寬的實質年薪高達1700萬，還編制32位秘書，疑似為自己服務，6年來透過各種名目獲取的不當利益逾億元，檢調已正式立案調查。

《鏡週刊》報導，劉景寬在未經董事會同意下，擅訂新訂、修訂、廢止十幾項重大規章，提供自己高額的醫療獎金；另外，在該校「遠距中心」採購案中，被懷疑涉及綁標、假發票、人頭詐領鉅額經費等，檢調已展開調查。

據報導，劉景寬是全國年薪最高的校長，依高醫大內部資料，他除了本俸外，還有高額醫療獎金、各式津貼，實質年薪高達1700萬元，另外，還有些「不當費用」，究竟有多少，還有待調查。在任用秘書方面，過去校長一般是10~13位秘書，但劉景寬擴編到32位秘書，被批離譜。

據報導，已有內部員工不滿，將劉景寬的這些作為向檢調提出檢舉，指控他涉嫌「自肥」。

涉自肥的作法上，據一位藥師的說法，劉景寬涉嫌強行變更「學校暨附屬機構及相關事業醫療獎金獎勵支給辦法」，規定高醫、小港醫院、大同醫院及旗津醫院等4家醫院的醫院盈餘分配要進到他的袋，金額達到828萬元。

另外，檢調盯上劉景寛的尚有他擔任執行長的「100年度遠距健康照護區域服務中心」計畫，原因是涉嫌跟高醫大遠距中心主任簡怡光「內神通外鬼」，綁標、借用人頭公司投標等採購弊端，日前，高醫等多處地點遭搜查，親信也遭起訴，全案仍在偵辦中。

對於週刊的報導，高醫大回應，「劉校長係依董事會通過的法規領受，如有疑義應找董事會，至於質疑校長祕書暴增，則因祕書室增加職工處理校友會和募款的業務，並非是校長增聘祕書」；也撇清與採購弊案無關。

目前，高醫大正陷入「校長雙胞」的爭議中，教育部也發文要求追回其溢發的逾2000萬獎金，又爆出校長劉景寬涉自肥被檢舉案，令外界譁然。