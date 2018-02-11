北京一家五口親屬抵花蓮 黑衣人阻拍攝

2018-02-11 00:38

〔中央社〕雲門翠堤北京一家五口的家屬，於10日晚間10時在北京官員陪同下抵達花蓮殯儀館，看視親人遺體。座車駛入殯儀館後，隨即有黑衣人持傘阻擋記者拍攝，並有警方組成人牆圍堵記者。

在場接待的海峽交流基金會文教處長劉克鑫受訪時則表示，家屬只是單純來看遺體，過程情緒平靜，也未提及什麼訴求。他並不清楚為何會有這樣的阻擋行徑，連自己也一度被阻擋在外，無法陪同家屬。

花蓮地震從6日深夜發生至今已經超過黃金救援72小時，搜救隊仍持續在雲門翠堤大樓漂亮生活旅店201室進行搜救，現已搜尋到3具遺體，其中一名罹難者為小孩。

5名親屬10日晚間在中國大陸北京市人民政府台灣事務辦公室副主任于鳳英等3名北京台辦官員陪同下抵達桃園機場。隨即搭火車前往花蓮，並於近晚間10時搭乘遊覽車趕赴花蓮殯儀館確認親屬遺體。

車輛進入殯儀館後隨即駛入管制區，並出現數十名身著殯葬業字樣黑色服飾的男女持傘阻擋、包圍記者阻擋拍攝，現場一度爆發口角衝突。

待家屬等人進入管制區後，隨即有數名警察組成人牆，阻擋記者進入。現場更有人高呼「高層交辦」、「家屬不想被拍」等話語。

一行人看視遺體約20多分鐘，隨即步上遊覽車離去。現場記者與阻擋人員數番交涉，才能在一定距離拍攝家屬上車離去。當記者詢問現場人員于鳳英是否願意受訪時，也遭拒絕。