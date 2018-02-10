「妻身體不適」無法去教召 男提不出診斷證明GG了

2018-02-10 17:05

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市黃姓年輕夫妻檔共謀在網路販售五月天等熱門演唱會門票詐財43萬餘元，事發後24歲黃男被收押，21歲黃妻遭限制住居，黃妻返家後在臉書PO文「真的好想你」放閃，引發網友撻伐；新北地院去年底依詐欺取財罪，判黃男有期徒刑6年10月，其中4年8月得易科罰金。但新北地檢署又查出，黃男以帶妻去看婦產科為由，二度逃避教召，日前依妨害兵役治罪條例起訴黃男。

起訴指出，國防部去年5月19日對黃男發出教召令，要黃男於該日至陸軍後勤訓練中心後備支援指揮部運輸營報到，去年5月10日由黃母簽收轉交給黃男，但事後黃男卻未報到，新北市後備指揮部因此將他移送檢方偵辦。

出庭時，黃男坦承收到教召令，辯稱因老婆身體不舒服，帶她去婦產科看病，5月17日已向後指部請假；後指部證稱，黃男的確有告假，但提出的妻子流產診斷證明日期是在解召之後。

檢方認為，軍方要求黃男補上5月17日的診斷證明，同年8月傳訊息通知，黃男卻遲未補證，同年10月才將他送辦，認為黃妻縱使身體不適，病情並未嚴重到僅有黃男得以協助就醫狀況，認定他刻意逃避教召。

因黃男2015年已逃避教召，被判有期徒刑3月確定，去年1月已執行完畢，未料他又再犯，因此建請法院加重其刑。