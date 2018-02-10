涉竊東家機密組公司獲利2.6億 科技公司前3主管檢方起訴

2018-02-10 16:42

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1家鍍膜科技公司前蔡姓、方姓經理與翁姓廠長於任職期間集資另開相同產品技術公司，違反公司保密規定，涉嫌重製鍍膜設備設計圖等關鍵技術，委託廠商訂製重組設備，同樣從事鍍膜加工，經估算研發損失及販賣設備利益逾2億6千多萬元，3人都否認竊取公司營業機密牟利，台南地檢署依違反營業秘密法起訴3人。

起訴書指出，蔡、翁及方3人分別是該公司設備、生產及研發部門的主管，他們在永康區這家科技公司任職期間即與友人各出資50萬元，以親友名義另開公司，經營相同鍍膜加工業務。1年多前，蔡等3人相繼離開永康區老東家。

檢方調查，蔡趁職務之便涉嫌重製老東家鍍膜設備遮板零件、爐體設備零件設計圖面，變更專用檔名，並持老東家離子蒸鍍設備電子鎗蒸發電源系統規格表，向廠商訂製兩套電源系統，指定交貨給自家公司，直到前年9月，他已離開原東家5個月，向廠商訂製尺寸、節距相同的爐體零件，誤送到老東家而露餡。

前公司做內部調查、發現事態嚴重，訴請調查局追查，查出翁、方兩人也涉案。據調查，翁涉嫌以手機拍下前公司原物料採購廠商資訊、鍍膜處方、工程測試報告，存在個人隨身硬碟、交給方重製外；方也涉嫌重製離子蒸鍍設備爐況、製程設定、處方及異常處方參數等資訊。

受害老東家估算，這些營業秘密外流，設備開發研發費計1億6千多萬元；蔡等3人竊取資訊所製成鍍膜設備2套，販售設備計1億多元利益；並造成每年營業損失4466萬多元，10年營業損失就達4億4663萬多元。

蔡否認將前公司的營業秘密外流，他稱因為工作做不完，才會把圖檔儲存帶回家做，雖有部分沿用前公司繪製的圖檔，但絕大多數是他重新設計，且有做部分調整與修改。他澄清，該批爐體零件是依照前公司設計圖的尺寸、節距，但該零件並非客製化產品，只是規格相同而已。

翁說，當時在前公司做一些產品測試的隨手記錄，離職時，他認為是個人筆記就帶走，內容只是測試紀錄，沒有實際的產品結果。方也說，蔡所買的是一般零件，是沒有技術性的零件，他並未取得該鍍膜設備技術、協力廠商及客戶資料，他用的是工作多年的智慧經驗累積。

對於蔡等人損及老東家設備開發研發費用計1億6千多萬元，及製成鍍膜設備2套對外販售的1億多元不法利益，檢方建請法官沒收。