車禍糾紛街頭混戰10人送辦 進了警局驚覺是舊識

2018-02-10 16:18

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮區今天發生行車糾紛，6名趕著上工的老闆、工人與66歲當地聞人、陳姓男子當街理論，陳的鄰人路經關切，卻因一言不和引發街頭混戰，3人掛彩，雙方進了警局才發現是舊識，尷尬不已，10人依違反社秩法送辦。

林園警分局上午近8時接獲報案，大寮區大寮路、開封街口發生擦撞車禍，警方趕抵時，鷹架工程行王姓老闆與兒子、4名工人共6人，正與陳姓男子為了肇責爭論不休。

過程中陳的鄰人路過前來關切，未料雙方齟齬並大打出手，大寮分駐所巡佐歐國森、女警謝伶婕大聲喝斥阻擋，路人也加入勸架，警方快打部隊趕到避免衝突擴大，混戰2、3分鐘結束。警方調查，該起街頭鬥毆有10人參與，3人臉部擦傷或手部扭傷。

雙方被帶回大寮分駐所偵訊時，雙方親友趕來關切，赫然發現原來10年前是舊識，王姓老闆還是陳姓男子兒子同學，彼此都保留法律追訴權，相約談判和解，警方則將10人依違法社會秩序維護法送辦。

警方指出，衝突原因為鷹架工程行由19歲林姓男子駕工程車，搭載其他3名同事趕著上工，行經大寮路時原本與陳男同向，林覺得前方陳男開車速度慢，從外側車道超車左轉開封街，卻與同樣左轉的陳男擦撞，單純車禍最後演變成進了警局還吃上官司。

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