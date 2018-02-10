透天民宅當掩護 天九牌賭場擠了74人

2018-02-10 16:05

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警二分局於9日晚間在中西區臨安路1段1處透天民宅內破獲以天九牌下注聚賭的大型職業賭場，逮獲屋主1人、場主1人與72名賭客，賭客以老人家與婦人居多，檯面賭資1萬4千多元，均帶回警局依法查辦。

二分局警方接獲情資得知這處流動式大型職業賭場於9日下午進入中西區臨安路1段1處民宅內揪眾聚賭。警方派員觀察，此民宅進入人數眾多，卻很少離去者，且2樓以上窗戶都以黑色塑膠袋遮掩，很可能從事不法聚賭行為。

二分局督察組長、偵查隊長等幹部率督察組、偵查隊、海安派出所、長樂派出所等單位近20名員警，於9日晚間近9點一舉進入此民宅，果然發現民宅2樓聚集7、80名賭客，正在以天九紙牌下注聚賭，警方即喝斥在場所有人員蹲下、不准移動。

警方蒐證、清點現場人員，計有屋主1人（提供場所供人賭博）、場主1人（聚眾賭博）、賭客72人與天九紙牌、骰子、檯面上賭金1萬4千3百元等證物。

74名涉賭人員由警方調度2輛遊覽車全部載回分局三樓禮堂分批詢問。詢問後郭姓屋主（女、55歲）、陳姓場主（男、51歲）依刑法賭博罪隨案移送台南地檢署偵辦；其他72名賭客則依社會秩序維護法裁處。

南市警方提醒春節將屆，台灣民風早已改變，聚賭已不再是歡慶年節的方式，且流竄式職業賭場為避免警察查緝，所處地點空氣、環境品質都甚差，易影響在內賭客的身體健康，請民眾勿當傷荷包與傷身體的冤大頭。