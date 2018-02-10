開單遭砍警下月當爸 葉俊榮慰問、雙親請求調職顧家

2018-02-10 15:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽警分局交通分隊警員張家逢在海山分局任職期間，因對違規車輛開單遭前金牌國手吳志展砍成重傷，張家逢歷經死劫，仍自我訓練體能返回崗位；內政部長葉俊榮沒忘記受傷警員，特地在過年前慰問張家逢，強調員警執行公權力需要被尊重，跟張家逢閒話家常，當得知張家逢下個月將升格當父親，也先向他恭喜；張家雙親也向部長、署長喊話，希望讓張家逢調往住處附近的桃園警分局，方便復健及照顧家庭。

三峽分局交通分隊警員張家逢於105年8月擔任海山分局新海派出所警員，取締違規停車時遭無業嫌犯吳志展持刀砍成重傷，送往板橋亞東醫院搶救脫離險境，當時內政部長葉俊榮、前署長陳國恩都到醫院慰問；責任心重的張家逢出院後，持續自我訓練，恢復肌力，返回工作崗位，先回到新海所任職，目前調往三峽分局交通分隊。

葉俊榮由警政署督察室主任楊崇德、新北市警察局主任秘書溫枝發，慰問張家逢，鼓勵張家逢重返工作崗後，持續保持工作熱情；葉俊榮說，張家逢面對吳嫌突襲勇敢面對，是所有警察模範，所幸他傷後復健情況良好，繼續投入警察工作，除表示內政部、警政署會持續關心張家逢，也告知他有任何需要協助，部裡一定全力支持；不忘提醒所有警察同仁應注意執勤安全，降低員警傷亡。

36歲的張家逢遭砍後，目前左肩仍無法自如的運動，只能靠伏地挺身、游泳；而張家逢105年8月2日受傷後，包括內政部長葉俊榮、警政署長陳國恩都前往慰問，也允諾給予傷癒後調往內勤，或離家較近的單位等最大協助，親友希望大官們不要警員為拚治安，從鬼門關前走一遭，但傷癒後，分局長等長官調動，就忘記當初承諾對受傷警員的後續照顧。

張家逢雙親也向內政部長葉俊榮、警政署長請命，兒子下個月就將當爸，目前任職三峽分局交通分隊，距離家中約有40分鐘車程，希望長官能幫兒子調回離家較近的桃園市警局桃園分局，並擔任內勤工作，能夠兼顧家庭與復健。