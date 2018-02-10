8旬老翁到菜園澆菜摔落水溝 警、民合力緊急救援

2018-02-10 14:18

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣83歲王姓老翁，今天中午前往菜園澆菜，結束起身時一時踩空，重心不穩突然往後倒，結果跌落1.5米深的灌溉水圳，老翁因年事已高，無力脫困，所幸當地苗栗縣苑裡鎮舊社里守望相助隊隊長鍾金池發現，與通霄警分局社苓所警員張凱倫、王郁桑等人前往將老翁救起。

鍾金池等人救起王翁後，還立刻拿來棉被幫王翁保暖，之後將王翁送至醫院就醫檢查。王翁妻子接到通知趕到醫院後頻頻感激鍾金池等人義舉，不然天氣寒冷，王翁一個人在水溝孤立無援可說相當危險。