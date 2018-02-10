持有5把空氣槍被查獲 他辯稱為打老鼠

市長林佳龍昨晚到市警一分局慰勞。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

2018-02-10 13:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警一分局日前一口氣查獲5把改造空氣長槍，經當場試射可輕易擊穿兩塊測試鋁板，明顯具殺傷力，但持有的陳姓卡車司機卻說，因鄉下鼠輩橫行很困擾，才會到網路購買空氣槍自行改造後專門用來打老鼠，讓警方聽了不禁啼笑皆非，你家的老鼠也太多了吧。

至於市長林佳龍得知首日即有豐碩成果非常高興，除對警方辦案能力表示肯定，昨晚也與警察局長楊源明會同警友會、義警大隊、民防大隊、義交大等單位前往第一分局慰勞致贈禮品，並表揚及頒獎給破案有功人員，感謝警察同仁打擊不法，嚇阻犯罪發生，讓市民生命財產安全獲得更多保障。

第一分局偵查隊日前網路巡邏時，發現有人頻繁交易空氣槍零件，研判有不肖歹徒藉網買賣槍械，進一步查出39歲的陳姓買家涉嫌，經蒐證完備本月8日趁著全國同步展開「加強重要節日安全維護工作」，持搜索票趕往陳男位在雲林土庫的住處查緝。

警方當場查獲改造空氣長槍5把、4.5MM及5.5MM的喇叭彈各1盒，以及六腳起子、鑽孔螺絲刀等改裝工具，經現場以兩塊鋁板測試，發現這五把改造空氣槍均能輕易發射擊穿，估計動能起碼超過30焦耳已超過20焦耳上限，明顯具殺傷力帶回偵辦。

開卡車為業的陳男警訊中供稱，因為住在鄉下鼠輩橫行，常會啃咬田裡的農作物及家裡的電線，令人不勝其擾才會網購空氣槍及零件加大射速專打老鼠用，警方懷疑他的說詞避重就輕，訊後先將全案依槍砲罪嫌送辦再深入追查。

警方到陳男住處查緝。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

警方一口氣查扣5把改造空氣長槍。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）